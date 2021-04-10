Nizip'te Polis Haftası etkinlikleri yapıldı
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Nizip'te Polis Haftası etkinlikleri yapıldı

Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Nizip'te Polis Haftası etkinlikleri yapıldı

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep'in Nizip ilçesinde tören düzenlendi.

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Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep'in Nizip ilçesinde tören düzenlendi.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kültür Parkı'nda düzenlenen tören, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşen ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşan İlçe Emniyet Müdürü Yaman, Türk Polis Teşkilatı'nın ülkenin huzuru ve güveni için canını feda etmekten çekinmeyeceğini söyledi.

Buradaki törenin ardından Nizip Şehitliği'ni de ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman ve polis memurları, şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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