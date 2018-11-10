Nizip'te Polis Ekipleri Sürücülere Broşür Dağıttı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde trafik ekipleri, idari para cezası ve trafik kuralları hakkındaki uyarıcı broşürleri sürücülere dağıttı.

Trafik idari para cezasındaki artışlarla ilgili vatandaşları bilgilendirmeye yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Nizip Şoförler Odası Başkanlığı, konuyla ilgili broşür hazırladı. Broşürleri uygulama noktalarında sürücülere dağıtan ekipler, burada sürücülere aşırı hız ve emniyet kemersiz trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Ekim ayı itibarıyla geçerli olmak üzere trafik idari para cezasındaki artışlarla ilgili vatandaşlar için bilgilendirme broşürleri hazırlandığı belirtilerek, "İlçemizin belirli noktalarında sürücülerimize dağıtımı yapılmıştır. Amacınız sürücülerimizin trafik kurallarına duyarlılığını arttırmaktır. Trafik uygulamaları esnasında amacımız, sadece trafik cezası yazmak değil, aynı zamanda sürücülerimizi bilgilendirerek daha bilinçli sürücüler oluşturma gayretindeyiz." ifadeleri kullanıldı.