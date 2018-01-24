Nizip'te Otomobilde Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Nizip'te Otomobilde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilde gümrük kaçağı 4 bin 500 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Nizip'te Otomobilde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilde gümrük kaçağı 4 bin 500 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunda Ş.C. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili şüphe üzerine durdurup arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 4 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü Ş.C. gözaltına alındı.

- Gaziantep

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