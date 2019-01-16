Nizip'te Okuma Şenliği Yapıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Doktor Abdulkadir Erdil İlkokulu öğrencileri, Okuma Şenliği düzenledi.

Okul Müdürü Adnan Uzunaslan, sınıf öğretmeni Ufuk Koca, rehber öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katıldığı şenlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylenerek oyunlar oynandı.

Okul Müdürü Uzunaslan, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin genelinin okumayı içerdiğini ve okumanın önemli bir görev olduğunu ifade etti.

Amaçlarının öğrencilere iyi bir gelecek sunmak olduğunu belirten Uzunaslan, şunları kaydetti:

"Okuma yazma bilmeyen bir kişi görmeyen bir kişi gibidir. Öğrencilerimiz okuma yazmaya geçmekle hayatlarında bir dönüm noktası gerçekleştirmiş oldu. Öğrencilerimizin güzel bir ömür için güzel okumalarını ve güzelliklerle karşılaşmalarını ümit ediyor, bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm velilerimize de sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum."

Program, okuma yazmaya geçen öğrencilere "okuma yazma belgeleri"nin verilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA