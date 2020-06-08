Nizip'te okullar dezenfekte ediliyor
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Nizip'te okullar dezenfekte ediliyor

Nizip Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında sınav yapılacak okullarda dezenfekte çalışması yaptı.

Nizip'te okullar dezenfekte ediliyor
08.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:44

Nizip Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında sınav yapılacak okullarda dezenfekte çalışması yaptı.

Nizip Belediyesi temizlik ekipleri, koruyucu kıyafetler giyerek 20 Haziran'da yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile 27 Haziran ve 28 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle, sınıflar, tuvaletler, koridorlar başta olmak üzere öğrencilerin temas edebileceği her alanı temizledi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, sınava girecek öğrencilere hijyenik bir ortam hazırladıklarını söyledi.

Sarı, şunları kaydetti:

"Sınava girecek olan öğrencilerimizin sağlığı için ellerinin değebileceği her yerde dezenfekte çalışması yaparak okullarımızı hijyenik eğitim yuvaları haline getiriyoruz. Çalışmalarımız kapsamında sınıflarda sıralar, masalar, pencere kulpları, kantinler, koridorlar özel ilaçlarla dezenfekte edildi. Nizip Belediyesi olarak üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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