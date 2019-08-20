Nizip'te muhtarlar toplantısı yapıldı

20.08.2019 18:18

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile diğer yerel yetkililer muhtarlarla bir araya geldi.

Nizip Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarlarla sohbet edilerek, sorunları dinlendi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin programda yaptığı konuşmada muhtarlık makamının çok önemli olduğunu ifade ederek, "Muhtarlarımız bulundukları yerdeki sıkıntıları bizlere, bizler de ilgili kurumlara iletmek ve konuyu takip etmekle mükellefiz. Buradaki gayemiz vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet götürmektir. Bunu da muhtarlarımız, kaymakamımız ve belediye başkanımızla yapacağız." dedi.

Kaymakam Kemal Şahin de muhtarlar toplantısının her ay gerçekleştirileceğini belirterek, iletilen sorunların çözümü noktasında gelişmelerin takip edileceğini dile getirdi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise her ay muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyip çözüm noktasında ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını kaydetti.

Toplantıya Nizip İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, Nizip İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ve birim amirleri katıldı.

Kaynak: AA