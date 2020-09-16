Nizip'te muhtarlar toplantısı düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nizip'te muhtarlar toplantısı düzenlendi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde mahalle muhtarları toplantısı yapıldı.

Nizip'te muhtarlar toplantısı düzenlendi
16.09.2020 12:47 | Son Güncelleme: 16.09.2020 13:08

Gaziantep'in Nizip ilçesinde mahalle muhtarları toplantısı yapıldı.

İlçe Kaymakamı Kemal Şahin başkanlığında Nizip Belediyesinde düzenlenen toplantıda, muhtarların şikayet ve talepleri dinlendi, kurum müdürlerinden bilgi alındı.

Kaymakam Şahin, ihtiyaç ve talepleri öğrenmek, çözüm gerektiren konularda kurum idarecileri ve mahalle muhtarlarını bir araya getirmek amacıyla her ay düzenledikleri toplantılarda muhtarları dinlediklerini ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili ilgili kurum amirlerine talimat verdiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise muhtarlara iş birliği ve gayretleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Fahriye Evcen Okan Bayülgen Tuna Kiremitçi
Spor Jose Sosa Arda Turan Erol Bulut Metin Oktay Nihat Özdemir
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nizip'te muhtarlar toplantısı düzenlendi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 13:08:29. #1.14#
title