Nizip'te motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı - Haberler
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Nizip'te motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Nizip'te motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kontrol noktalarında yapılan denetimlerde kask, evrak ve plakaların kontrolünü yapan ekipler, kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı.

Uygulama kapsamında 21 adet motosikletin denetlenirken, 3 plakasız motosikletin trafikten men edildi, çalıntı olduğu anlaşılan bir motosiklete el konulduğu, 5 motosiklete sürücüsüne ise 2 bin 729 lira idari para cezası uygulandı.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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