Nizip'te motosiklet denetimi

10.10.2019 15:56

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis, tescilsiz trafiğe çıkan, ehliyetsiz kullanılan ve standartlara aykırı modifiye edilen motosikletlere yönelik denetim yaptı.

İlçe merkezine meydana gelen motosiklet kazalarını önlemek ve sürücüleri bilgilendirmek için çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Atatürk Bulvarı ve Mustafa Kökmen Bulvarı üzerinde uygulama yaptı.

Uygulamalarda plakası olmayan sürücü belgesi bulunmayan ve modifiye yapılmak suretiyle standart dışı egzoz takan ve çevreye rahatsızlık veren motosikletler üzerine çalışma yapan ekipler, eksikleri tespit edilen motosikletleri trafikten men ederek sürücülere ceza yazdı.

Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceğini ifade eden yetkililer, amaçlarının daha huzurlu bir Nizip ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu ifade edildi.

Kaynak: AA