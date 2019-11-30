Nizip'te motorsiklet hırsızı yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Nizip'te motorsiklet hırsızı yakalandı - Haber

Nizip'te motorsiklet hırsızı yakalandı

Gaziantep (İHA) Gaziantep'in Nizip İlçesinde meydana gelen motorsiklet hırsızı yakalandı.

30.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:52
Nizip'te motorsiklet hırsızı yakalandı

(İHA) Gaziantep'in İlçesinde meydana gelen motorsiklet hırsızı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Nizip İlçe görevlileri tarafından İstasyon mahallerinde "motosiklet hırsızlığı" olaylarının faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekipler, olayla ilgili olduğu belirlenen bir kişiyi yapılan operasyonla yakaladı.


Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.