Nizip'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı
Nizip ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
17.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:56
Nizip ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet Yavuz idaresindeki 27 JB 467 plakalı motosiklet, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Nizip Ticaret Borsası kavşağında, Mehmet Yıldız yönetimindeki 27 Y 8486 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Yavuz, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA