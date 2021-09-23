Nizip'te mazgal çalan 2 şüpheli yakalandı
AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Nizip ilçesinde belediyeye ait semt pazarından mazgal çalan 2 şüpheli yakalandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde belediyeye ait semt pazarından mazgal çalan 2 şüpheli yakalandı.
İstasyon Mahallesinde 2 kişinin demir mazgalları sürükleyerek götürdüğünü gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirlenen adrese gelen polis ekipleri iU.K. ve M.K'yı mazgallarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Yapılan araştırmada mazgalların, Nizip Belediyesi'ne ait Kıbrıs Mahallesi'ndeki semt pazarından çalındığı tespit edildi.
AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri