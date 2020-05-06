Nizip'te maske dağıtıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde protokol trafik haftası nedeniyle durdukları araçların sürücülerini emniyet kemeri ile ilgili uyarılarda bulunarak, sürücülere maske dağıttıbGaziantep'in Nizip ilçesinde '2-8 Mayıs Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında sürücülere yönelik denetim ve...