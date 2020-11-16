Nizip'te kural ihlali yapan sürücülere ceza

Nizip ilçesinde yapılan kontrollerde, trafik kurallarını ihlal eden 129 sürücüye para cezası uygulandı.

Nizip ilçesinde yapılan kontrollerde, trafik kurallarını ihlal eden 129 sürücüye para cezası uygulandı.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması adına ilçe merkezinde ve Gaziantep-Şanlıurfa karayolunda uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirmiş oldukları çalışmada, yaya önceliği, kırmızı ışık, cep telefonu ile konuşma ve gürültü konularında ihlalde bulunan sürücüleri tespit etti.

28 personelin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde 129 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu