Nizip'te kumar operasyonu
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Nizip'te kumar operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan operasyonda 1 adet elektronik kumar makinesi ele geçirildi.

08.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:55
Nizip'te kumar operasyonu

'in ilçesinde yapılan operasyonda 1 adet elektronik kumar makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.


Nizip İlçe ekipleri Namık Kemal Mahallesinde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bahsi geçen adrese baskın yaptı. Baskın sonucu yapılan aramada 1 adet elektronik kumar makinesi ve kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi.


Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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