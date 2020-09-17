Nizip'te Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Nizip'te Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Nizip'te Kovid-19 tedbirleri denetlendi
17.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:02

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, denetimlerde maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.

Belkıs Durağı çevresinde gerçekleşen denetimlere katılan Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Sarı, maskesi olmayan vatandaşlara maske vererek bu sürecin hassasiyet ile atlatılabileceğini belirtti.

Şahin, birçok vatandaşın kurallara uyduğunu tespit ettiklerini ifade ederek, "Kurallara uymayan vatandaşlarımıza da gerekli uyarıları yaptık. Burada hepimizin üzerine düşen bir görev var. O da hep birlikte kurallara uymak ve bu hastalıktan kurtulmak." dedi.

Sağlık için mutlak kurallara riayet etmek gerektiğinin altını çizen Belediye Başkanı Sarı da "Bu süreçte hastalıkla mücadele eden kurum ve kuruluşlara destek vermek vatandaşlık görevlerimiz arasına girdi. Her şeyden önce kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için mutlak kurallara daha fazla riayet etmemiz gerekiyor. Denetimlerimizde asıl amaç ceza yazmak değil, vatandaşımızın kendi sağlıkları için gayret göstermelerini sağlamak." diye konuştu.

Denetimlerde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hazır bulundu.

Kaynak: AA

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