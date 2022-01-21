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Nizip'te karla mücadele sürüyor

Nizip'te karla mücadele sürüyor
AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Nizip Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için gece boyunca kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Nizip Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için gece boyunca kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ekipler, yollardaki buzlanmanın önüne geçilmesi amacıyla gece boyunca başta ana arteller olmak üzere tüm mahallelerde tuzlama ve kar temizliği çalışması yaptı.

Çalışmalarına gündüz de devam eden ekipler, gelen ihbarlar ve talepler doğrultusunda ara yollar ve sokaklarda da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Nizip Belediyesi ekiplerinin yapılan planlamalar doğrultusunda 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri

Nizip Belediyesi, kar, Güncel, Haber

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