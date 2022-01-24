Nizip'te karla mücadele devam ediyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde belediyesi ekipleri, kar yağışında vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarına devam ediyor.

NİZİP, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde belediyesi ekipleri, kar yağışında vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarına devam ediyor.

Nizip Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Aralıklarla etkisini gösteren kar yağışına karşı sürekli teyakkuzda olan karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde kar temizliği yaparak buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Kaldırımları da kardan temizleyen ekipler, ilçe genelinde park ve bahçelerde, yol kenarlarında, otobüs duraklarında temizlik işlerine ara vermeden çalışmalarını sürdürüyor.