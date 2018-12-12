Nizip'te, Kaçak Sigaraya 2 Tutuklama

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, mahalle bekçilerinin şüphe üzerine arama yaptığı ve 840 paket kaçak sigara bulduğu otomobildeki 2 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı.

Nizip'te devriye görevi yapan mahalle bekçileri, Saha Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği içerisinde 2 kişi bulunan otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 840 paket kaçak sigara bulundu. Sigaralara el koyan bekçiler, otomobilde bulunan H.E. ve M.E.'yi, polis ekiplerine teslim etti.

Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Gaziantep