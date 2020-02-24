Nizip'te kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araçta 14 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara el geçirildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araçta 14 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara el geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, fiziki takibe aldıkları C.Ş.Ç. idaresindeki minibüsü Gülkaya Mahallesi yakınlarında durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, çeşitli markalarda gümrük kaçağı 14 bin 500 paket sigara ele geçirdi.
Sigaralara el koyan ekipler, C.Ş.Ç'yi gözaltına aldı.