Nizip'te kaçak sigara ele geçirildi
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Nizip'te kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araçta 14 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara el geçirildi.

24.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:06
Nizip'te kaçak sigara ele geçirildi

'in ilçesinde bir araçta 14 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara el geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, fiziki takibe aldıkları C.Ş.Ç. idaresindeki minibüsü Gülkaya Mahallesi yakınlarında durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, çeşitli markalarda gümrük kaçağı 14 bin 500 paket sigara ele geçirdi.

Sigaralara el koyan ekipler, C.Ş.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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