Nizip'te kablo hırsızlığı iddiası
Gaziantep'in Nizip ilçesinde Türk Telekom'a ait kabloları çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli, yakalandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde Türk Telekom'a ait kabloları çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli, yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Gürbaşak Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait telefon direklerindeki kabloları çalmaya çalışan M.D, İ.D, S.D. ve A.D, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Jandarma tarafından araçları da bulunan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.