Nizip'te kablo hırsızlığı iddiası
Haberler » Güncel » Nizip'te kablo hırsızlığı iddiası - Haber

Nizip'te kablo hırsızlığı iddiası

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Türk Telekom'a ait kabloları çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli, yakalandı.

11.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:54
Nizip'te kablo hırsızlığı iddiası

'in ilçesinde 'a ait kabloları çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gürbaşak Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait telefon direklerindeki kabloları çalmaya çalışan M.D, İ.D, S.D. ve A.D, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Jandarma tarafından araçları da bulunan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler