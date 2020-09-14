Nizip'te İlköğretim Haftası kutlandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Kültür Parkı'nda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Burada konuşan Milli Eğitim Müdürü Gündeş, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Cengiz Gündeş, "Güçlü Türkiye ilkesi doğrultusunda, öncelikle çocuklarımızın mutluluğu ve bunun onlara vereceği üretkenlikle beraber devletimizi güçlü kılma çabası içerisindeyiz. Eğitim camiamızın neferleriyle birlikte bize emanet nesilleri vatana, millete ve bayrağa sevdalı bir şekilde ülkesi için teknoloji üretecek nesiller olarak yetiştirmeye özen gösterdik göstermeye de devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA