Nizip'te ilçe protokolünden bisiklet etkinliği
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Nizip'te ilçe protokolünden bisiklet etkinliği

Gaziantep'in Nizip ilçesinde protokol üyeleri, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Millet Bahçesi'nde bisiklet kullandı.

Nizip'te ilçe protokolünden bisiklet etkinliği
22.09.2020 16:03 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:06

Gaziantep'in Nizip ilçesinde protokol üyeleri, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Millet Bahçesi'nde bisiklet kullandı.Nizip Belediyesi tarafından "Otomobilsiz gün" sloganıyla hazırlanan kampanyaya destek veren Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Azgıt ve diğer protokol üyeleri, bisiklet sürdü.Etkinlikte konuşan Kaymakam Kemal Şahin, yürüyüş ve spor yapmanın ve aynı zamanda bisiklet kullanmanın insan sağlığı açısından önemli olduğunu ifade ederek, bu tür etkinliklere daha fazla yer verileceğini söyledi.Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise vatandaşların sağlıklı yaşam sürmesi için bu tarz etkinlikleri önemsediklerini dile getirerek, "İlçemizde vatandaşlarımız için bisiklet yolları ile ilgili detaylı çalışma yapıyoruz. Etkinlik süresince amacımız caddelerde vatandaşlarımızın bisikletli insanları görmesi ve sağlıklı yaşam sürmesidir. Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle maalesef az bir katılım ile etkinliğimizi gerçekleştirdik. İnşallah bir dahaki etkinliğimizde vatandaşlarımız ile keyifli bir şekilde bisiklet etkinliği gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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