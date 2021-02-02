GAZİZNTEP - Nizip'te hırsızlık zanlısı yakalandı
Nizip ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Nizip ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin A.Y. olduğunu tespit etti.
Adresinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının motosikletin bulunduğu evin önüne gelmesi ve motosikleti çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı