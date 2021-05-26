Nizip'te hırsızlık şüphelisi 3 kişiden 1'i tutuklandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polisin hırsızlık şüphelilerin yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polisin hırsızlık şüphelilerin yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Tahtani Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili yapılan araştırma ve kamera görüntülerinden şüphelinin M.Ç., olduğunu belirledi. M.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Atatürk Mahallesi'nde yaşanan motosiklet hırsızlığı ile ilgili yapılan araştırma sonucu, M.K. ve İ.H.K. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı