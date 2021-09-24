Nizip'te hırsızlık suçundan aranan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Nizip'te hırsızlık suçundan aranan 3 şüpheli yakalandı

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Nizip'te hırsızlık suçundan aranan 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hırsızlık suçlarından aranan 3 şüpheli, uygulama noktalarında yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde hırsızlık suçlarından aranan 3 şüpheli, uygulama noktalarında yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan haklarında arama kararı bulunan İ.K. ve H.D'yi Yunus Emre Mahallesi'nde, C.D'yi ise Eyüp Sultan Mahallesi'nde yakaladı.

Polis merkezinde ifadeleri alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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