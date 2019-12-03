Nizip'te hırsızlık operasyonu
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
03.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:00
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için başlattıkları çalışma kapsamında suça karıştığı iddia edilen 5 şüpheliyi tespit ederek adreslerine operasyon düzenledi.
Şüpheliler, gözaltına alındı.
Kaynak: AA