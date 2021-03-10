Nizip'te evden hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Nizip'te evden hırsızlık şüphelisi yakalandı

10.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:16
Nizip'te evden hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evden hırsızlık yapan ve 21 suçtan kaydı bulunan şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evden hırsızlık yapan ve 21 suçtan kaydı bulunan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

İncelemede hırsızlık olayına karışan kişinin kimliğini belirleyen polis, şahsı adresinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve 21 suçtan kaydı bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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