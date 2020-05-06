Nizip'te denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak maske dağıtıldı
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Nizip'te denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak maske dağıtıldı

Nizip'te denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak maske dağıtıldı
06.05.2020 18:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:20

Nizip'te denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak maske dağıtıldı Gaziantep'in Nizip ilçesinde protokol trafik haftası nedeniyle durdukları araçların sürücülerini emniyet kemeri ile ilgili uyarılarda bulunarak, sürücülere maske dağıttı.

Nizip'te denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak maske dağıtıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde protokol trafik haftası nedeniyle durdukları araçların sürücülerini emniyet kemeri ile ilgili uyarılarda bulunarak, sürücülere maske dağıttı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde '2-8 Mayıs Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında sürücülere yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Emniyet Müdürü Mustafa Yaman ve Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ilçe merkezinde araç sürücülerini durdurup bilgilendirmede bulundu.

Protokol üyeleri, özellikle 15 Temmuz Meydanı'nda araçları durdurarak trafik haftası dolaysıyla emniyet kemerinin takılmasının önemi hakkında bilgi verip, maskesi olmayan sürücülere maske dağıtımı yaptı.

Nizip'te denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak maske dağıtıldı

Kaynak: İHA

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