Nizip'te denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak maske dağıtıldı

Nizip'te denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak maske dağıtıldı Gaziantep'in Nizip ilçesinde protokol trafik haftası nedeniyle durdukları araçların sürücülerini emniyet kemeri ile ilgili uyarılarda bulunarak, sürücülere maske dağıttı.