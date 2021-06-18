Nizip'te orman yangını
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Nizip'te orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 200 dönüm alan küle dönerken, yangın ekiplerin uzun süren müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Keklik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Keklik Mahallesi'nin dağlık alanlarındaki orman bölgesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalleli hemen olaya müdahale ederken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

15'ten fazla itfaiye aracı yangına müdahale etti

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen yangına Gaziantep itfaiyesi, Nizip itfaiyesi ve Hatay Antakya itfaiyesinden oluşan 15'in üzerinde araçla müdahale edildi. Yangın, ekiplerin uzun süren müdahaleleri sonucu kontrol altına alınabildi. Ekiplerin yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları da sürerken, yaklaşık 200 dönümlük bir alanın küle döndüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Nizip'te orman yangını
Nizip'te orman yangını
Nizip'te orman yangını
Nizip'te orman yangını
Nizip'te orman yangını
Nizip'te orman yangını
Nizip'te orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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