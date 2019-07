Nizip'te camiler arası futbol turnuvası başladı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde müftülük tarafından yaz Kur'an kursuna gelen öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

İlçe Müftüsü Çiftçi, yaz Kur'an kurslarını daha neşeli bir hale getirmek, öğrencilere sporu aşılamak ve Kur'an kurslarına teşvik etmek için camiler arası futbol turnuvası düzenlediklerini söyledi.

Turnuvadaki amacın kursa katılan çocukların can sıkıntılarını gidermek ve sportif faaliyetlere yönlendirmek olduğunu anlatan Çiftçi şunları kaydetti.

"Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bir hadisi şerifi var; 'sizin en hayırlınız Kuran-ı Kerim öğreten ve öğrenendir.' Hayırlı olmak istiyorsak, hayırlı toplum geliştirmek istiyorsak, Allah'ı seven peygamberini seven imanlı bir nesil yetiştirmeye çalışalım. Çünkü günümüzde insanların merhamete ihtiyacı var, kardeşlik ruhuna ihtiyacı var, adalete ihtiyacı var. Adil bir toplum, dürüst, merhametli bir toplum yetiştirmek istiyorsak çocuklarımızın kalplerine Allah sevgisini, peygamber sevgisini, İslam sevgisini aşılayalım."

Kaynak: AA