Nizip'te çalıntı 5 motosiklet bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çalıntı motosikletler polis ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çalıntı motosikletler polis ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları 5 motosikleti durdurarak inceleme yaptı.

Yapılan incelemede çalıntı olduğu tespit edilen motosikletler trafikten men edilirken, sürücüleri hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Bu arada uygulama kapsamında bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu