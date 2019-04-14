Nizip'te Büyükbaş Hayvan Taşıyan Tır Devrildi: 1 Ölü
Nizip'te büyükbaş hayvan taşıyan tır devrildi: 1 ölüGAZİANTEP - Gaziantep Nizip karayolunda büyükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü Fırat T. Hayatını kaybetti.
Nizip'te büyükbaş hayvan taşıyan tır devrildi: 1 ölü
GAZİANTEP - Gaziantep Nizip karayolunda büyükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü Fırat T. Hayatını kaybetti.
Kaza Gaziantep Nizip karayolunun 5. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İskenderun limanından yüklediği büyükbaş hayvanları Van'a götüren tır Gaziantep Nizip karayolunun 5. Kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yoldan çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü Fırat T. Hayatını kaybetti.
Fırat T.'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesine gönderildi.
Kaynak: İHA
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