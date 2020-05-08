Nizip'te bir eve korona karantinası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nizip'te bir eve korona karantinası

Nizip'te bir eve korona karantinası
08.05.2020 20:20 | Son Güncelleme: 08.05.2020 20:20

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan bir ev karantinaya alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan bir ev karantinaya alındı.

Nizip Kaymakamlığından yapılan açıklamada ilçeye bağlı Kurucahüyük Mahallesi'nde bulunan ve 3 kişinin yaşadığı bir ev karantinaya alındı. Açıklamada, "Gaziantep'te ikamet eden, ilçemiz Kurucahüyük Mahallesi nüfusuna kayıtlı bir vatandaşımız, 04.05.2020 tarihinde günübirlik olarak Kurucahüyük Mahallesi'nde bulunan ailesinin yanına gelmiş olması nedeniyle hanede bulunan 3 kişiye filyasyon ekiplerimiz tarafından sağlık taraması yapılmıştır. Mahallede başka kimseyle temasının olmadığı 3 kişinin yaşadığı 1 hane 08.05.2020 tarihi itibariyle karantinaya alınmıştır" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi Haber
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı Haber
Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Haber
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Haber
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak Haber
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı
Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü
Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Rektörün istifası akıllara 'Lan ders çalış' dediği videoyu getirdi
Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi
Ryan Donk'tan Fatih Terim itirafı: Koronavirüse yakalandığını öğrenince endişelendim
Ryan Donk'tan Fatih Terim itirafı: Koronavirüse yakalandığını öğrenince endişelendim
Alanyasporlu N'Sakala: Sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten teklif geliyor
Alanyasporlu N'Sakala: Sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten teklif geliyor
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit...
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Salgın sebebiyle gönderilen ekipmanların iade edileceğini yalanlayan İngilizler'den itiraf: Türkler imajımızı kurtardı
Salgın sebebiyle gönderilen ekipmanların iade edileceğini yalanlayan İngilizler'den itiraf: Türkler imajımızı...
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi
Koronavirüs salgını nedeniyle sınıfta kalma kalktı ancak devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak
Koronavirüs salgını nedeniyle sınıfta kalma kalktı ancak devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak
İstanbul, sahur vakti korkuyu yaşadı! İstinat duvarı çığlıkların arasında çöktü
İstanbul, sahur vakti korkuyu yaşadı! İstinat duvarı çığlıkların arasında çöktü
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı
Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Deniz Gezmiş Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Nur Yerlitaş Serdar Ortaç Gülben Ergen
Spor Falcao Can Bartu Loris Karius Nenad Bjelica Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Silah Futbol Avrupa
Şu an buradasınız: Nizip'te bir eve korona karantinası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 23:20:00. #1.14#
title