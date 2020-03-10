Nizip'te bilgi yarışmalarının kura çekimi yapıldı
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Nizip, Güncel

Nizip'te bilgi yarışmalarının kura çekimi yapıldı

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Nizip Ticaret Odasının desteğiyle düzenleyeceği ortaokullar arası bilgi yarışmasının kura çekimi yapıldı.

10.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:38
Nizip'te bilgi yarışmalarının kura çekimi yapıldı

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Nizip Ticaret Odasının desteğiyle düzenleyeceği ortaokullar arası bilgi yarışmasının kura çekimi yapıldı.

Nizip Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, 16 Mart'ta başlayacak bilgi yarışmasına 44 ortaokulun katılacağını ifade ederek, Nizip Ticaret Odası başkanlarına, yönetim kurulu ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ise öğrencilerin kendilerini ifade etme, becerilerini geliştirme ve okulların başarılarını görme adına düzenlenen bilgi yarışmasına sponsor olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Eğitime, insanlığa, geleceğe ve çocuklara katkı yapmak adına hiçbir fedakarlıktan kaçmadıklarını dile getiren Özyurt, oda olarak yarışmada tarih belirleme, gruplandırma ve soruların hazırlanmasında hiçbir müdahillikleri olmadığını belirterek, "Biz sadece ev sahipliği yapıyor ve öğrencilerimize verilecek hediyelere sponsor oluyoruz. Bu çalışmalarda sürekli iş birliği içerisinde olduğumuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve değerli hocalarımıza teşekkür eder, yarışmada yeni bir birinci çıkması temennisiyle tüm okullarımıza başarılar diliyoruz." dedi.

NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak ise yarışmada tüm okullara ve öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Manşet

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