Nizip'te belediye ekipleri kuşlara yem bıraktı

Nizip ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışı sonrası yem bulmakta zorlanan kuşlar için park ve bahçelere yem bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sonrasında kuşların yiyecek sorunu ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Ekipler tarafından farklı bölgelere yem bırakıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışıyla birlikte yem bulamayan kuşlar için harekete geçen ekiplerimiz, yapmış oldukları çalışma kapsamında buğday ve simit gibi unlu mamullerinden oluşan yemleri kuşların konabilecekleri alanlara bırakarak ihtiyaçlarını karşılanmış oldu. Kar yağışının devam etmesi halinde bu faaliyetimiz devam edecek."