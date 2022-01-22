Nizip'te belediye ekipleri kuşlara yem bıraktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nizip'te belediye ekipleri kuşlara yem bıraktı

Nizip'te belediye ekipleri kuşlara yem bıraktı
AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Nizip ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışı sonrası yem bulmakta zorlanan kuşlar için park ve bahçelere yem bıraktı.

Nizip ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışı sonrası yem bulmakta zorlanan kuşlar için park ve bahçelere yem bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sonrasında kuşların yiyecek sorunu ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Ekipler tarafından farklı bölgelere yem bırakıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışıyla birlikte yem bulamayan kuşlar için harekete geçen ekiplerimiz, yapmış oldukları çalışma kapsamında buğday ve simit gibi unlu mamullerinden oluşan yemleri kuşların konabilecekleri alanlara bırakarak ihtiyaçlarını karşılanmış oldu. Kar yağışının devam etmesi halinde bu faaliyetimiz devam edecek."

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri

Buğday, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title