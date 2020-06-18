Nizip'te belediye çalışanları sağlık kontrolünden geçti
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Nizip'te belediye çalışanları sağlık kontrolünden geçti

Nizip Belediyesi'nde görevli işçi, memur ve tam zamanlı sözleşmeli personel, iş güvenliği ve sağlığı kapsamında sağlık taramasından geçirildi.

Nizip'te belediye çalışanları sağlık kontrolünden geçti
18.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:57

Nizip Belediyesi'nde görevli işçi, memur ve tam zamanlı sözleşmeli personel, iş güvenliği ve sağlığı kapsamında sağlık taramasından geçirildi.

Personelde ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önceden belirlenmesinin yanı sıra mevcut sağlık problemlerinin de saptanmasının amaçlandığı uygulamayla, tansiyon ölçümü, akciğer filmi, işitme testi yapılarak sağlık hizmeti sunuldu.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, açıklamasında, iş sağlığı hizmeti kapsamda belediyede hizmet üreten personelin sağlığını herşeyin üstünde tuttuklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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