Nizip'te Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu

11.10.2019 10:06

Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fetih suresi okunarak dua edildi.

Hatice Kübra Caminde sabah namazı öncesi İlçe Müftüsü Musa Çiftçi tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için Fetih suresi okundu.

Okunan surenin ardından namaz için camiye gelen Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve daire amirleri ve cemaat, ellerini semaya açarak harekata katılan askerlerin başarısı için dualar etti.

Kaynak: AA