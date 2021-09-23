Nizip'te "Avrupa Hareketlilik Haftası" kutlanıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Nizip Belediyesi tarafından "Sürdürülebilir Ulaşım Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" sloganıyla hazırlanan kampanyaya destek veren Kaymakam Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve protokol üyeleri, bisiklet sürdü.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Kemal Şahin, sağlık için sporun öneminden bahseterek, "Bu tür çalışmalar, her zaman insan vücuduna faydalı olan bir çalışmalardır. Günlük mesai çalışması içerisinde hareketsiz kalan vücudun bisiklet başta olmak üzere spor aktivitesi ile hareket etmesi gerekir." dedi.

Belediye Başkanı Sarı ise hafta kapsamında kentte bir takım etkinlikler düzenlediklerini aktararak, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapacağımız faaliyetler neticesinde ilçemizde vatandaşlarımız için bisiklet yolları ile ilgili detaylı çalışma yapıyoruz. Etkinlik süresince amacımız caddelerde vatandaşlarımızın bisikletli insanları görmesi ve sağlıklı yaşam sürmesidir. Bu kapsamda bugün burada düzenlemiş olduğumuz bu etkinliğimize katılan ilçe kaymakamımız ve protokolümüze teşekkür ediyor. Sağlıklı bir yaşam ve temiz bir çevre için tüm vatandaşlarımızı sadece bu haftaya özel değil her gün bisiklet kullanmaya davet ediyorum." dedi.