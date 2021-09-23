Nizip'te 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kutlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nizip'te "Avrupa Hareketlilik Haftası" kutlanıyor

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Nizip'te

Gaziantep'in Nizip ilçesinde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Nizip Belediyesi tarafından "Sürdürülebilir Ulaşım Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" sloganıyla hazırlanan kampanyaya destek veren Kaymakam Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve protokol üyeleri, bisiklet sürdü.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Kemal Şahin, sağlık için sporun öneminden bahseterek, "Bu tür çalışmalar, her zaman insan vücuduna faydalı olan bir çalışmalardır. Günlük mesai çalışması içerisinde hareketsiz kalan vücudun bisiklet başta olmak üzere spor aktivitesi ile hareket etmesi gerekir." dedi.

Belediye Başkanı Sarı ise hafta kapsamında kentte bir takım etkinlikler düzenlediklerini aktararak, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapacağımız faaliyetler neticesinde ilçemizde vatandaşlarımız için bisiklet yolları ile ilgili detaylı çalışma yapıyoruz. Etkinlik süresince amacımız caddelerde vatandaşlarımızın bisikletli insanları görmesi ve sağlıklı yaşam sürmesidir. Bu kapsamda bugün burada düzenlemiş olduğumuz bu etkinliğimize katılan ilçe kaymakamımız ve protokolümüze teşekkür ediyor. Sağlıklı bir yaşam ve temiz bir çevre için tüm vatandaşlarımızı sadece bu haftaya özel değil her gün bisiklet kullanmaya davet ediyorum." dedi.

Nizip'te Avrupa Hareketlilik Haftası kutlanıyor

Nizip'te Avrupa Hareketlilik Haftası kutlanıyor

Nizip'te Avrupa Hareketlilik Haftası kutlanıyor

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Gülşen Cansu Dere
Spor Abdullah Avcı Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nizip'te 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kutlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:36:54. #1.17#