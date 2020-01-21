Nizip'te asayiş uygulaması

21.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:52

Gaziantep'in Nizip ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla ilçe genelinde uygulama yaptı.

Yapılan uygulamada, 689 kişiyi sorgulayan ekipler, 50 aracı kontrol etti, üzerinde uyuşturucu madde tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan 14 kişi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA