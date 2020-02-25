Nizip'te asayiş
Gaziantep'in Nizip ilçesinde emniyet güçlerinin, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yaptığı çalışmada 22 kişiyi yakalandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde emniyet güçlerinin, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yaptığı çalışmada 22 kişiyi yakalandı.
İlçe merkezinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 9 ayrı ev, işyeri ve motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili 22 hırsızlık şüphelisini yakaladı.
Operasyonda 2017 yılında ilçe genelinde çalınan 2 adet motosiklet, 2 çalıntı araç, 1 elektronik kumar makinesi ile çalıntı eşyalar ele geçirildi.
Yakalanan 22 şüpheli arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 şahıs tutuklandı.