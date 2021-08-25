Nizip'te "Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme" çalışmaları yürütülecek

Nizip ilçesinde, 395 bin dekar arazide "Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme" sözleşmesi kapsamında, mühendislik işleri, tarla içi yolları yapımı işleri, eski parsel sınırlarının düzeltilmesi ve diğer tarla içi geliştirme işleri yapılacak.

Nizip ilçesinde, 395 bin dekar arazide "Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme" sözleşmesi kapsamında, mühendislik işleri, tarla içi yolları yapımı işleri, eski parsel sınırlarının düzeltilmesi ve diğer tarla içi geliştirme işleri yapılacak.

TBMM İdare Amiri AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yazılı açıklamasında, "Gaziantep Nizip Arazi Toplulaştırma ve TİGH Tamamlama Projesi"ne ait sözleşmenin imzalandığını belirtti.

DSİ Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca imzalanan projeyle 48 yerleşim biriminde, 395 bin dekar arazide "Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme" çalışmaları yürütüleceğini ifade eden Şahin, "Proje, mühendislik işleri, tarla içi yolları yapımı işleri, eski parsel sınırlarının düzeltilmesi, diğer tarla içi geliştirme işlerini kapsamaktadır. Karkamış ve Oğuzeli arazi toplulaştırma ihalelerimiz de gerçekleşti ve değerlendirme süreci devam ediyor ve kısa sürede sonuçlanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan