Nizip'te aile hekiminde koronavirüs çıktı, personel karantinaya alındı GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, aile hekiminin koronavirüs testi pozitif çıktı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, aile hekiminin koronavirüs testi pozitif çıktı. Aile hekimliğinde çalışan personel, evlerinde karantinaya alındı.

İlçe merkezindeki Ayşe Çapa Aile Hekimliği'nde görevli doktora yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine aile hekimliğinde çalışan personel, koronavirüs testi yapılıp, 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibi, doktorun temas ettiği kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA