Nizip'te aile hekiminde koronavirüs çıktı, personel karantinaya alındı
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Nizip'te aile hekiminde koronavirüs çıktı, personel karantinaya alındı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, aile hekiminin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Nizip'te aile hekiminde koronavirüs çıktı, personel karantinaya alındı
30.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:56

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, aile hekiminin koronavirüs testi pozitif çıktı. Aile hekimliğinde çalışan personel, evlerinde karantinaya alındı.

İlçe merkezindeki Ayşe Çapa Aile Hekimliği'nde görevli doktora yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine aile hekimliğinde çalışan personel, koronavirüs testi yapılıp, 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibi, doktorun temas ettiği kişilerin tespiti için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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