Nizip'te 8 hanede karantina sürüyor Gaziantep'in Nizip ilçesinde toplam 28 kişinin ikamet ettiği 8 hanede korona virüs nedeniyle karantina uygulaması devam ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde toplam 28 kişinin ikamet ettiği 8 hanede korona virüs nedeniyle karantina uygulaması devam ediyor.

Ülke genelinde korona virüs (Covid -19) ile mücadele devam ederken, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 28 kişinin yaşadığı 8 evde karantina uygulamasının devam ettiği belirtildi. Nizip Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ilçemiz genelinde 13.05.2020 tarihi itibarıyla toplam 8 hanede 28 kişi karantina altında bulunmaktadır" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA