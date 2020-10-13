Nizip'te 62 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor
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Nizip'te 62 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor

13.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:50
Nizip'te 62 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor

Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, yaklaşık 2,7 milyon ağaç varlığıyla yağlık ve sofralık zeytin üretiminin önemli merkezlerinden olan ilçelerinde zeytin hasadının başladığını belirtti.

Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, yaklaşık 2,7 milyon ağaç varlığıyla yağlık ve sofralık zeytin üretiminin önemli merkezlerinden olan ilçelerinde zeytin hasadının başladığını belirtti.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, zeytinin Antep fıstığından sonra bölgede en fazla yetiştirilen ikinci tarımsal ürün olarak ön plana çıktığını bildirdi.

İlçede ağaç varlığı ve rekolte bakımından her yıl düzenli olarak bir artış gerçekleştiğini aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Bu durumu en verimli şekilde değerlendirerek üretimi daha da üst noktalara taşımamız gerekiyor. Özellikle kendine has tadı ve aromasıyla ülkemizdeki diğer zeytinyağlarından ayrılan ve Nizip Ticaret Odası tarafından coğrafi işareti alınan Nizip zeytinyağının ilçemizin bir marka değeri olarak ekonomiye kazandırılmasında üreticiden işletmeciye kadar birçok kesime önemli görevler düşüyor."

Nizip ilçesinde üretilen zeytinlerin yaklaşık 4'te birinin salamura için ayrıldığını, geri kalan kısmın ise zeytinyağı elde etmek için kullanıldığını aktaran Sarı, "İlçemizdeki mevcut duruma baktığımızda Nizip'in zeytinyağı üretiminde büyük bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Zeytinyağı üretimi, Nizip ekonomisinde önemli bir paya sahip olmakla beraber ilçenin tanıtımı açısından da stratejik bir değere sahiptir. Bu yıl 62 bin ton zeytin elde edilmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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