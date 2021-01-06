Nizip'te 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Nizip'te 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

06.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:22
Nizip'te 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet ve ev eşyaları çalınması ile ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet ve ev eşyaları çalınması ile ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal mahallerde meydana gelen evden hırsızlık ve motosiklet hırsızlığının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan incelemede, hırsızlık olayına karışan şahısların kimlik ve adres bilgilerine ulaşan jandarma ekipleri, olaylarla bağlantısı olduğu ileri sürülen 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çalıntı motosiklet ve evden çalınan eşyalar ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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