Nizip'te 4 bin 661 öğrenciye hijyen paketi Nizip Belediyesi Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek olan 4 bin 661 öğrenciye su ve hijyen paketi dağıttı.

Nizip Belediyesi Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek olan 4 bin 661 öğrenciye su ve hijyen paketi dağıttı.

Belediye Başkanı Mehmet Sar'nın talimatları doğrultusunda hazırlanan ve içerisinde maske, dezenfektan mendili, şeker ve suyun bulunduğu hijyen paketleri ilçe genelinde sınav yapılacak olan 44 okula teslim edildi.

Hazırlanan paketler Belediye ekipleri tarafından öğrencilerin sıralarına bırakıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptığı açıklamada, öğrencilerin hijyen bir ortamda sınava girmeleri için okulların tamamının dezenfekte edildiğini söyledi.

Yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından öğrenciler için bir hijyen seti hazırladıklarını aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz sınav günü sadece sınava odaklanmaları ve hiçbir eksikliklerinin olmaması için bir set hazırladık bu setimizde öğrencilerin sınav esnasında kullanabileceği maske, şeker, su, dezenfektan mendilimiz bulunuyor. Önceliğimiz öğrencilerimizin sağlığı ve rahatıdır bu nedenle böyle bir çalışma içerisinde yer aldık. Böylelikle dezenfekte edilmiş okullar ve hijyen paketleriyle Nizip sınava hazır hale gelmiş durumda ben buradan tüm öğrencilerimiz başarılar dilerken sınavda görev alacak olan öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: AA