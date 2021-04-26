Nizip'te 3 hırsız yakalandı
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Nizip'te 3 hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN - Haberler | 3. Sayfa

Nizip'te 3 hırsız yakalandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan 2 motosiklet hırsızlığı ile bir gasp olayını aydınlatan polis ekipler A.K, S.K ve T.U.A isimli şüphelileri yakaladı.

Nizip'te 3 hırsız yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan 2 motosiklet hırsızlığı ile bir gasp olayını aydınlatan polis ekipler A.K, S.K ve T.U.A isimli şüphelileri yakaladı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe merkezinde meydana gelen 1 işyerinden 2 motosiklet hırsızlığı ile 1 gasp olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler olayların faillerinin kimliklerini belirledi. Çok sayıda suç kaydı bulunan A.K, S.K ve T.U.A isimli şüpheliler çalıntı 2 motosikletle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Nizip'te 3 hırsız yakalandı
Nizip'te 3 hırsız yakalandı
Nizip'te 3 hırsız yakalandı
Nizip'te 3 hırsız yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

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