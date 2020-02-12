Nizip'te 2 hırsızlık zanlısı yakalandı
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Nizip'te 2 hırsızlık zanlısı yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 kişi Çarşı ve Mahalle Bekçilerince yakalandı.

12.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:46
Nizip'te 2 hırsızlık zanlısı yakalandı

'in ilçesinde hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 kişi Çarşı ve Mahalle Bekçilerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Sanayi Sitesi içerisinde devriye görevi yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri, sanayi sitesi içerisince durumundan şüphelenilen bir otomobili takibe aldı. Bu sırada otomobilden inen 2 şüphelinin, bir iş yerinin asma kilidini kırmaya çalıştığını gören bekçiler, M. K. ve M. E. K. isimli iki kişiyi yakaladı.

Şüpheliler, olay yerinde polis ekiplerince göz altına alındı.

Kaynak: AA
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