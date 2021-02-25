Nizip'te 2,4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Nizip ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Nizip ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep-Şanlıurfa Karayolunda uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şanlıurfa istikametinden gelen sürücüsü ve plakası belirtilmeyen bir otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu